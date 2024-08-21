Paşaköy FK, Rıdvan Türküler ile anlaştı

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2024-2025 sezonunda Manisa 1. Amatör Kümede mücadele edecek Paşaköy FK, geçtiğimiz sezon da takımda görev yapan Rıdvan Türküler ile anlaştı. Türküler'in yardımcı antrenörlüğünü ise yine geçtiğimiz sezon olduğu gibi Sefer Çal gerçekleştirecek.

Paşaköy FK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Bu sezon öncesi 'bir mahallenin hayali' sloganıyla yola çıkarak alt yapı çalışmalarında öncülük yaparak geleceğe yatırım yapmamızda büyük emekleri olan ve bir çok takımlardan teklif almasına rağmen 'burada daha yapacak çok işimiz' var diyerek kulübümüzle yeni sezon için Teknik Sorumlu Rıdvan Türküler ile anlaşmış bulunmaktayız. Hocamızın yardımcılığını geçen sezonda kulübümüzde görev yapan Yardımcı Antrenör Sefer Çal ile de anlaşmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Rıdvan Türküler ve Yardımcı Antrenör Sefer Çal'a Paşaköy FK'ya hoş geldin diyor, Paşaköy FK arması altında başarılı bir sezon diliyoruz. Tüm takımlarımıza hayırlı sezonlar dileriz" - MANİSA