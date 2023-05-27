Nouma, "Gece hayatını biraz" severim dedikten sonra kendisine cevap veren muhabiri herkesin içinde bozdu - Son Dakika
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Nouma, "Gece hayatını biraz" severim dedikten sonra kendisine cevap veren muhabiri herkesin içinde bozdu

27.05.2023 11:17

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, önceki gece İstanbul'da bir mekanın 11. yıl kutlamasında sahne aldı. Mekanda röportaj veren Nouma, "Gece hayatını biraz severim" dedikten sonra "Biraz mı?" diyen muhabire "Sanane" diyerek çıkıştı.

Beşiktaş'ta top koşturduğu yıllarda taraftarın sevgilisi olan ve ardından Türkiye'den kopamayan Pascal Nouma, önceki gece bir mekanda verdiği röportajda bir muhabiri bozdu.

"BİRAZ MI?"

Yaptığı açıklamada "Gece hayatını biraz" seviyorum diyen Nouma'ya muhabir, "Biraz mı?" dedi. Bunun üzerine muhabiri bozan Nouma, "Sanane" ifadelesini kullanarak muhabire göz kırptı.

"ÇARŞI EN GÜZELİNİ YAPAR"

Nouma röportajı bırakmadan önce "Aşkın olayım" şarkısının Icardi ile özdeşleşmesiyle ilgili yaptığı yorumda, "Bütün şarkıları Beşiktaş taraftarı yaptılar. Çarşı en güzelini yapar hep. İyi oynuyor ama İcardi bizi diskoya götür, tırt." ifadelerini kullandı.

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Nouma, 'Gece hayatını biraz' severim dedikten sonra kendisine cevap veren muhabiri herkesin içinde bozdu Nouma, 'Gece hayatını biraz' severim dedikten sonra kendisine cevap veren muhabiri herkesin içinde bozdu

Pascal Nouma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nouma, 'Gece hayatını biraz' severim dedikten sonra kendisine cevap veren muhabiri herkesin içinde bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nouma, "Gece hayatını biraz" severim dedikten sonra kendisine cevap veren muhabiri herkesin içinde bozdu - Son Dakika
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