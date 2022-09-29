Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik! Taraftarlar Vodafone Park önünde birbirlerine girdi - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik! Taraftarlar Vodafone Park önünde birbirlerine girdi

29.09.2022 11:23

Pazar günü gerçekleşecek olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi TFF tarafından misafir takım taraftarlarının stada alınmayacağı duyuruldu. Karardan sonra bir grup Fenerbahçe taraftarı meşale ve satırlarla Vodafone Park'ın önünde toplandı. Burada trafiği kapatıp slogan atan grupla, olay yerine gelen Beşiktaş taraftarı arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga kameralara kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbisinde sarı-lacivertli taraftarların tribünde yer almayacağı açıklandı. Bu kararın ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park stadının önünde toplandı. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan grup meşale yakıp trafiği kapattı.

SATIRLARLA TRAFİĞİ KAPATTILAR

Taraftarlardan bazıları ise ellerinde satırlarla trafiği kapattı. Yoldan geçen araçlara saldırıp tekmeler attığı da görülen taraftarların o anları kameraya yansıdı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI BÖLGEYE GİTTİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Beşiktaş taraftarı da olay yerine gitti. Burada iki taraf arasında kavga çıktı. Kavganın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken meşale ve satırlı grubun olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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