Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik! Taraftarlar Vodafone Park önünde birbirlerine girdi

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbisinde sarı-lacivertli taraftarların tribünde yer almayacağı açıklandı. Bu kararın ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park stadının önünde toplandı. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan grup meşale yakıp trafiği kapattı.

SATIRLARLA TRAFİĞİ KAPATTILAR

Taraftarlardan bazıları ise ellerinde satırlarla trafiği kapattı. Yoldan geçen araçlara saldırıp tekmeler attığı da görülen taraftarların o anları kameraya yansıdı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI BÖLGEYE GİTTİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Beşiktaş taraftarı da olay yerine gitti. Burada iki taraf arasında kavga çıktı. Kavganın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken meşale ve satırlı grubun olay yerinden uzaklaştığı görüldü.