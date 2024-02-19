Pazarlar Spor Lisesi Floor Curling Bölge Müsabakalarında Şampiyon Oldu

Pazarlar Spor Lisesi, Floor Curling bölge müsabakalarına damga vurdu.
Afyonkarahisar'da düzenlen okul sporları etkinlikleri çerçevesinde Floor Curling müsabakalarında Pazarlar Spor Lisesi Erkek karma takımıyla bölge finallerinde şampiyon oldu
Floor Curling Bölge finallerinde Pazarlar Spor Lisesi Erkek karma kategorilerinde mücadele eden öğrenciler, elde ettikleri başarılarla adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz yıl Floor curling müsabakalarında Türkiye finallerine katılıp Türkiye 4.lüğü derecesini elde eden Pazarlar Spor Lisesi, bu yılda rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Bölge finallerinde gösterdikleri performansla büyük takdir topladılar
Pazarlar Spor Lisesi Müdürü İsa Ergün, "Floor curling Kız, Erkek ve Karma takımlarımızla İl Birincisi olan Okulumuz Kütahya'mızı Afyonkarahisar'da 19 ilden okul takımlarının katılımıyla gerçekleşen Grup(bölge) müsabakalarında Erkek ve Karma takımlarımız Bölge Şampiyonu oldu. Şampiyon takımlarımız Bursa İlinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Kütahya'yı temsil edeceklerdir. Büyük mutluluk içindeyiz inşallah Türkiye Şampiyonasında da iyi bir derece elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca desteklerini esirgemeyen Pazarlar İlçe Kaymakamımız Sayın Hüseyin Safa Erdem'e, Pazarlar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Demirci'ye, Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar Kağan Ulu'ya teşekkür eder ve emeği geçen Pazarlar Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Yaşar Okumuş ile müsabakalarda ter döken öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz" dedi. - KÜTAHYA
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