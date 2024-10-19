Pazarspor Çankaya FK ile Yükseliş Peşinde

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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, sahasında karşılaşacağı Çankaya FK'yı mağlup ederek ligde üst sıralara yükselmek istiyor.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Rize temsilcisi Pazarspor, sahasında Ankara ekibi Çankaya FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde 8 puan ile 8. sırada bulunan Pazarspor yarın Pazar İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı kazanarak puan tablosunda rakibi Çankaya FK'nın üzerine çıkmayı hedefliyor.

Takımın Sportif Direktörü Hasan Balta, rakiplerinin 2 puanla üzerlerinde olduğunu ve müsabakadan galip ayrılmak istediklerini ifade ederek "Ligin 7. haftasına geldik. Rakibimiz Ankara'dan geliyor. Çankaya Futbol Kulübü, sıralamada bizim 2 puan üzerimizde ve 10 puanları var. Dolu ve yoğun yağmur yağışıyla birlikte son ter antrenmanımızı yaptık. İnşallah dolu, kar yağışı gibi biz de gol olur yağar, 3 puanı hanemize yazdırır ve müsabakadan galibiyetle ayrılırız. Yarın 12. oyuncumuz olan taraftarımıza sesleniyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar. Oyuncularımız, dolu tribün gördüğü zaman taraftar desteğiyle daha bir coşkulu oynuyor. Yarın da ben 3 puan alacağımıza inanıyorum. Ufak tefek eksiklerimiz olsa da derin bir kadro yapımız var. Biz maça hazırız, bizi izlemeye devam edin" dedi.

Pazarspor Teknik Direktörü Ramazan Öztürk ise alacakları 3 puanın kendilerini üst sıralara taşıyacağına vurgu yaparak, "Yarın Çankaya ile bir müsabakaya çıkacağız. Çankaya da 3'te 3 yaptı. Son 3 haftada 3 galibiyet aldı. Moralli bir şekilde buraya gelecek ama biz de dediğimiz gibi namağlup bir şekilde devam ediyoruz. Beraberlik sayımız yüksek görünebilir ama bu beraberliklerin kıymetini sonraki haftalarda anlayacağız. Galibiyetlerle süslediğimiz haftalarda çok daha değerli olacak. Çünkü yenilmiyorsun, rakibine puan vermiyorsun, bu çok önemli bir şeydir. Bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. İç sahada oynuyoruz, iç sahada bir galibiyet alıp üç dört basamak yukarı çıkmak istiyoruz. Moral olarak da iç sahadaki performansı etkileyecektir. Yarınki seyircilerimizden ricamız bizi yalnız bırakmasınlar. Bu takım iyi yolda gidiyor, buna inansınlar, sabırlı bir şekilde bizi takip edip desteklerini esirgemesinler" ifadelerini kullandı. - RİZE