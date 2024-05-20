Pazaryerili Sporcu Tuba Nur Yağcı Kick Boks Dünya Kupasında 3. Oldu

Spor

İstanbul Büyükçekmece TÜYAP'ta yapılan 9. Uluslararası Kick Boks Dünya kupasında Pazaryerili sporcu Tuba Nur Yağcı 50 kg yıldız bayanlar kick light kategorisinde 3'üncü oldu.

Kick Boks Bilecik il temsilcisi ve Antrenörü, Fehmi Piliç "Şükür kick boks Boks Dünya kupasından madalya ile döndük. Öğrencilerimiz için halk eğitim üzerinden kurs açan sayın Kaymakamımız Ahmet Tayyib Kahraman'a, bizi maddi manevi her konuda destekleyen Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ve İl Spor Müdürümüz Yasin Özdemir'e sonsuz teşekkürlerimizi sunar, müsabakaya katılan sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı kutlarım" dedi. - BİLECİK