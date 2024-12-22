Pedro Malheiro: Daha iyi yoldayız - Son Dakika
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Spor

Pedro Malheiro: Daha iyi yoldayız

Trabzonsporlu Pedro Malheiro, Bodrum FK galibiyetinin önemli olduğunu ve daha iyi oynadıklarını ifade etti.

22.12.2024 23:57
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- Pedro Malherio: "Daha iyi oynamaya başladık"

TRABZON - Trabzonsporlu futbolcu Pedro Malheiro, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, gerekli mücadeleyi gösterdiklerini belirterek, "Şu an önceliğimiz puan durumunda yükselebildiğimiz kadar çok hızlı bir şekilde yükselebilmek, hak ettiğimiz o yere tekrar ulaşabilmek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili oyuncu Pedro Malheiro, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugün bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Çok önemli bir galibiyetti. Bu mutlaka galibiyet almak istemiştik bu maçtan önce. Belki sadece bir gol bulabildik ama aslında daha fazlasını atacak fırsatları da yakaladık. Rakibe önde bastık. Gerekli mücadeleyi gösterdik. Ama bizim adımıza bu galibiyet belki de bu maç birçok şeyi değiştirecek bir başlangıçtı. Bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü şu an önceliğimiz puan durumunda yükselebildiğimiz kadar çok hızlı bir şekilde yükselebilmek, hak ettiğimiz o yere tekrar ulaşabilmek" ifadelerini kullandı.

Doğru yolda olduklarını ve daha iyi oynamaya başladıklarını kaydeden Malheiro, "Trabzonspor gibi büyük takımlarda beklentinin büyük olması normal bu beklentiyi karşılamadığınızda tabii ki hem siz hem taraftarlar büyük bir üzüntü yaşıyorsunuz. Biz de aynı şekilde oyuncu olarak biz de çok üzülüyoruz. Kimse bu durumda olmak istemez tabii ki. Bizim de canımızı yakan bir durum ama her gün biz de bu durumdan çıkabilmek adına iyi çalışmaya devam ediyoruz. Aslında bizim belki de bizim için eksik olan en büyük şey o şans puanı ya da puanlarını elde edebilmekti. Çünkü belki de işte o noktaya gelememiştik bizim adımıza ama bu puanlar bugün kazandığımız bu galibiyet çok önemli bir galibiyetti. Daha önce de söylediğim gibi birçok şeyi değiştirecek çünkü doğru yoldayız. Daha iyi oynamaya başladık. Çok daha iyi bir futbol ortaya koyuyoruz diye düşünüyorum ve birçok maçta kazanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çok da önemli bir galibiyeti getiren bir gol oldu"

Attığı gol ile önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Malheiro, "Top bana doğru geldiğinde kafamı kaldırıp kaleye bakmaya çalıştım. Kaleye baktığımda da önünde kimse olmadığını gördüm. Sadece kaleyi gördüm. Dolayısıyla dedim ki ben buradan belki bir şey çıkartabilirim diye düşünmüştüm. Aslında iyi de bir şut oldu benim adıma. Çok da önemli bir galibiyeti getiren bir gol oldu belki de. Trabzonspor formasıyla da attığım iyi gol olması dolayısıyla da ayrı bir önemi var benim için. Ama daha önce de bahsettiğim gibi aslında gol atmaktan ziyade benim için en büyük mutluluk veren şey takım arkadaşlarımızı, taraftarlarımızı, buradaki herkesi mutlu edebilmekti. Çok önemlidir benim adıma. Çok da sevindim" diye konuştu.

"Ülkemi temsil etmek milli takımda da oynamak isterim"

"Portekizli oyuncu olarak tabii ki en büyük hedeflerim bir tanesi milli takımda oynamak" diyen Malheiro, "Milli takım formasıyla ülkemi temsil edebilmek. Ama benim önceliğim gün gün iyi çalışarak kendim geliştirerek öncelikle kulübüme yardımcı olarak Trabzonspor'un hedeflerini, Trabzonspor'un başarılarına ulaşmasına yardımcı olarak sonrasında da tabii ki eğer böyle bir şans olursa bir gün bana da bu şans gelirse tabii ki ülkemi temsil etmek milli takımda da oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

"Şu an için de olduğumuz durumun Trabzonspor'a yakışmadığının da farkındayız"

Taraftarların desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Malheiro, "Öncelikle şunu söyleyebilirim bizi desteklesinler. Çünkü o desteğe her zaman ihtiyacımız olacak. Bizi her zaman destekledikleri gibi yine o desteğe her gün yine bütün takım arkadaşlarımızla birlikte ihtiyacımız olacak. Onlarla beraber başaracağız bunu. Burada harika bir stadyum var. Her oyuncunun oynamak istediği bir ortam var. Her oyuncunun arkasında desteğini çekmek istediği bir taraftar grubu var. Biz de oyuncular olarak bu taraftarlar grubuna taraftarlarımızın bize verdiği desteğe layık olmaya çalışıyoruz. Gün gün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki şu an için de olduğumuz durumun Trabzonspor'a yakışmadığının da farkındayız. Ama inanın bu durumu çevirebilmek için çok çalışıyoruz ve bunda da mutlaka taraftarlarımızı desteğine ihtiyacımız olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Milli Takım, Trabzon, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pedro Malheiro: Daha iyi yoldayız - Son Dakika

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