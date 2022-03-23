Pehlivanlar Ordu'da mindere çıkacak - Son Dakika
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Pehlivanlar Ordu'da mindere çıkacak

23.03.2022 13:48
Pehlivanlar Ordu'da mindere çıkacak

Türkiye Güreş Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan U13 Grekoromen Grup Müsabakaları, 08-10 Nisan 2022 tarihlerinde Ordu'da yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan U13 Grekoromen Grup Müsabakaları, 08-10 Nisan 2022 tarihlerinde Ordu'da yapılacak.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilecek ve 8-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan U13 Grekoromen Grup Şampiyonası'nda 25 ilden 350 yıldız güreşçi madalya mücadelesi verecek ve Türkiye Şampiyonası'na kalmak için mindere çıkacak. Grup müsabakaları, Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Faaliyet ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Organizasyonu ilimize verdikleri için başta Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz. İnşallah bizler de Ordu Valimiz Tuncay Sonel ile kurumlarımızın desteği ile şampiyonaya katılan tüm takımlara en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız. Yaklaşık 25 ilden 400'e yakın sporcu, antrenör ve idarecinin katılacağı şampiyonada Ordulu pehlivanlarımızda Türkiye Şampiyonası'na gidebilmek için kendi evlerinde mücadele edecekler. Ordu İlimizde 12 ilçemizde bin 500'e yakın sporcumuz her gün olimpiyatlarda, dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etme hayali ile mindere çıkıyorlar. Pehlivanlar diyarı Ordu'da yeni şampiyonları inşallah bu grup şampiyonasında keşfetmiş olacağız" dedi. - ORDU

Pehlivanlar Ordu'da mindere çıkacak

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Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye, Nisan, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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