Pekin Kış Olimpiyatları ateşi yolculuğuna başladı

Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda meşale taşıma töreni bugün başladı.

Kent merkezinin kuzeyindeki Olimpiyat Ormanı Parkı'nda ilk meşaleye aktarılan olimpiyat ateşi, 10,6 kilometrelik mesafede 132 kişi tarafından taşındı.

Parkın ortasında Çinlilerin "zun" adını verdiği geleneksel kazanın içinde yanan ateş, törenle olimpiyat meşalesine aktarıldı.

Meşalenin ilk taşıyıcısı, Çin'in kış sporlarındaki ilk şampiyonu, 1963'de Dünya Buz Pateni Şampiyonası'nda 1500 metre sürat buz pateninde dünya rekoru kırarak birinci olan Luo Cihüen oldu.

82 yaşındaki Luo, Pekin Kış Olimpiyatları'nın resmi şarkısı "Birlikte, ortak geleceğe doğru" eşliğinde platformdan inerek olimpiyat ateşinin 3 gün sürecek yolculuğunu başlattı.

Performansının doruğunda olduğu yıllarda Kış Olimpiyatları'na katılamamış olmasının pişmanlığını uzun yıllar yaşadığını ifade eden Luo, "Ülkemin eski kuşak sporcuların mücadeleci ruhunu yeni kuşaklara aktarabilmekten dolayı mutluyum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi demek." diye konuştu.

Luo'nun ardından meşale, aralarında taykonot Cing Haypıng, eski basketbolcu Yao Ming, sinemacı Cang Yimou ve mimar Li Şinggang gibi Çin'in başarılı ve ünlü isimlerinin olduğu kişiler tarafından taşındı.

Yao, Kış Olimpiyatları'nın Çin'e daha fazla dost kazandırmasını umuyor

Bir dönem Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de forma giyen, halen Çin Basketbol Federasyonu Başkanlığını yürüten Yao Ming, Olimpiyat Ormanı Parkı'nın koşu yolunda taşıdığı meşale ateşini Yunanistan'ın Pekin Büyükelçisi Georgios Iliopoulos'a devretti.

Meşale devrinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan 2 metre 25 santimetre boyundaki eski basketbolcu, AA muhabirinin Kış Olimpiyatları'ndan beklentisinin ne olduğu sorusuna, "Beklenti mi? Buna yanıt vermek zor. Öncelikle kar yağması tabii ki, biraz kar yağsa fena olmaz, hem fotoğraflarda da güzel görünüyor. Onun dışında sporcu arkadaşlarımla tanışmayı merakla bekliyorum. Ben Yaz Olimpiyatları sporcusu olduğum için pek fazla tanımıyorum onları ama Kış Olimpiyatları sporcularıyla da tanışmak harika olacak." sözleriyle yanıt verdi.

Yao, Pekin Kış Olimpiyatları'nın nasıl hatırlanacağını sorusuna ise "Son 6-7 yılda sarf edilen çabalar umarım daha fazla dost edinmemiz yardımcı olur." karşılığını verdi.

Olimpiyat meşalesini 1200 kişi taşıyacak

Pekin'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak. Bunlar arasında 2, 3 ve 4 Şubat'ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 nokta yer alıyor.

Meşale en genci 14, en yaşlısı 86 yaşındaki, çoğunluğu salgınla mücadele ile diğer acil ve toplum yaşamı için zorunlu nitelikteki görevlerde ön cephede çalışarak inanların yardımına koşan işçiler olmak üzere Çin toplumunun farklı kesimlerinden 1200 kişi tarafından taşınacak.

Çin vatandaşları dışında 20 ülkeden yabancılar da meşalenin aktarılmasına destek verecek.

90'dan fazla ülkeden 3 bine yakın sporcu katılıyor

4-20 Şubat'ta yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Olimpiyatlarda buz hokeyi, curling, artistik buz pateni, sürat buz pateni, kısa kulvar sürat buz pateni, alp disiplini kayak, serbest stil kayak, kayaklı koşu, kayakla atlama, biatlon, kuzey kombine, snowboard, kar kızağı, iskelet kızağı ve tek kişilik kızak dallarında müsabakalar düzenlenecek.

Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle "kapalı devre" organize edilecek

Olimpiyatlar, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecek.