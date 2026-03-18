Penaltı İçin 226 Kilometre Yol Gitti

18.03.2026 18:22
Edirne'de bir futbol maçı sonrası, penaltı için takım 226 kilometre yol kat etti. Oyuncular tepki gösterdi.

Edirne Süper Amatör Ligi'nde oynanan bir maçta, yalnızca bir penaltı atışı için deplasman ekibi toplam 226 kilometre yol yapmak zorunda kaldı.

Edirne Süper Amatör Futbol Ligi'nin 13. haftasında oynanan İpsalaspor - Yeniimaret Spor karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 90+7. dakikasında Yeniimaret Spor'un kazandığı penaltı sonrası, İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmemesi üzerine hakem karşılaşmayı tatil etti. Karşılaşmaya ilişkin alınan kararda, penaltı atışının daha sonra kullandırılmasına hükmedildi. Bu kapsamda Yeniimaret Spor'un penaltıyı kullanmak için İpsala'ya gidip dönmesi gerekti. Takım, 113 kilometre gidiş ve 113 kilometre dönüş olmak üzere toplam 226 kilometre yol katetti.

Amatör lig şartlarında mücadele eden ve sınırlı imkanlara sahip kulüp için bu durum dikkat çekerken, futbolcular yaşananlara tepki gösterdi.

"Belki de dünya tarihinde bir ilk"

Maç sonrası konuşan Yeniimaretsporlu Onur Istık, "Çok kısa sürede atılan bir gol oldu. Futbol hayatımda böyle bir durum yaşamadım. Belki de dünya tarihinde bir ilk. Şampiyonluk yarışında önemli bir gol attık. Bu golü yeni doğan kızıma armağan ediyorum" dedi.

"Bir penaltı için kilometrelerce yol geldik"

Futbolculardan Bartuğ Evci ise, "Bu kararı anlamakta zorlandık. Herkes işini gücünü bıraktı. Okuldan gelen arkadaşlarımız var. Sadece birkaç saniyelik bir penaltı için bu kadar yol yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"Kararı duyunca hayret ettik"

Koray Kaya da, "Penaltıyı kazandıran bendim. İlk başta maçın hükmen sonuçlanacağını düşündük. Ancak sonradan böyle bir karar alındı. Bayram öncesi planlarımız vardı, hepsi değişti. Bu kadar yol gideceğimizi öğrenince şaşırdık" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Edirne, Olay, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
