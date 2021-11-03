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Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı - Son Dakika

Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

03.11.2021 16:39

- Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı Pendik Belediyesi tarafından bir süredir yapımı devam etmekte olan Mete Gazoz Spor Kompleksi'nin açılışı bugün gerçekleşti.

- Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

İSTANBUL - Pendik Belediyesi tarafından bir süredir yapımı devam etmekte olan Mete Gazoz Spor Kompleksi'nin açılışı bugün gerçekleşti. Açılışa Olimpiyat'ta altın madalya kazanan ve tesise ismi verilen Mete Gazoz, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye okçuluk tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz'un adı Pendik'te spor kompleksine verildi. Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde bulunan Mete Gazoz Spor Kompleksi'nin açılışı, şampiyon okçu Mete Gazoz, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. 3 bin 226 metrekare alana sahip spor kompleksinde fitness salonu, pilates salonu ve basketbol sahası yer alıyor.

Spor salonunu gezdiler, ok aktılar

Açılış kurdelesinin kesiminden önce Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Bilal Erdoğan'a ve 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'a tablo ve Pendik kart hediye etti. Protokol daha sonrasında Mete Gazoz Spor Kompleksi'nin içerisini gezdi. Basket sahasında bir süre basketbol oynayan Bilal Erdoğan, Mete Gazoz ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin daha sonra ok atışı yaptılar.

"İnşallah bu salonlarda yeni olimpiyat şampiyonları yetiştirmek üzere yola çıkmış olduk"

Açılışta konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Yaklaşık bir ay önce yine Olimpiyat Şampiyonu olan boksörümüz Busenaz kızımızın ismini vererek bir spor kompleksinin açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de yine Olimpiyat Şampiyonu olan ve ata sporumuzun temsilcisi olan okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz kardeşimizin ismini vererek yeni bir spor kongresinin açılışını gerçekleştirmiş olduk. Ben katılımlarından dolayı hem Mete kardeşimize hem de Bilal Erdoğan beyefendiye çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu salonlarda yeni olimpiyat şampiyonları yetiştirmek üzere yola çıkmış olduk. Desteklerimiz her zaman devam edecek. Bir kez daha tebrik ediyoruz Mete Gazoz kardeşimizi. Salonumuzun da hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ata sporumuzda madalya almış olmak çok önemli"

Açılışta konuşan Bilal Erdoğan da, "Tabii ki olimpiyatlarda özellikle bugüne kadar madalya almadığımız bir branşta madalya almak Türk sporu için çok önemli. İkinci olarak da bir ata sporumuzda madalya almış olmak çok önemli. Biliyorsunuz güreş bizim ata sporumuz olarak bugüne kadar uluslararası sportif başarının hep önünde gitmişti ama bu sefer altın madalya diğer ata sporumuz olan ama ata sporu olduğu biraz ihmal edilmiş olan, son yıllarda ciddi bir yükseliş trendine giren okçuluk sporunda geldi. Bu da Mete'den geldi. Tam umduğumuz gibi, tahmin ettiğimiz gibi. Onun için Mete kardeşimizi tebrik ediyoruz. Onun isminin bu tür salonlara verilmesi de okçuluk sporunu yaygınlaşması, tanınması için çok önemli. Gençler zaten Mete'yi şimdiden çok sevdiler. Çocuklar çok sevdiler. Onun için Pendik Belediyemize bu salona Mete Gazoz ismini verdiği için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

"Aldığımız başarıların bu şekilde onurlandırılması çok gurur verici"

İsminin böyle bir şekilde kullanılmasından çok memnun olduğunu ifade eden Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz da, "Ben çok mutluyum öncelikle. Aldığımız başarıların sadece kürsüde ve okçuluk sahasında değil, aynı zamanda bunun dışarıda da takdir görmesi, bu şekilde onurlandırılması çok gurur verici, çok güzel bir şey bizim için de. Ben çok mutluyum, çok teşekkür ederim belediye başkanımıza" dedi.

Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı
Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı
Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı
Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı
Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı
Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı
Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

Bilal Erdoğan, Mete Gazoz, Olimpiyat, Pendik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pendik'te Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı - Son Dakika Spor


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