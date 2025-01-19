Stat: Pendik
Hakemler: Alper Akarsu, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Sequeirra (Dk. 69 Furkan Doğan), Enes Keskin, Murat Akça, Del Valle (Dk. 77 Erdem Çalık), Alpaslan Öztürk (Dk. 69 Tarık Tekdal), Mesut Özdemir (Dk. 76 Tunç Ataç), Bekir Karadeniz, Eze, Topalli (Dk. 46 Hasan Kılıç)
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik (Dk. 90+2 Çınar Yıldızlı), Emircan Bayrakdar (Dk. 83 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Berat Yaman, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 79 Metehan Ünal), Furkan Söyler, Mehmet Güneş, Umut Taniş, Kerem Altunışık, Osman Katipoğlu (Dk. 80 Eray Şişman)
Goller: Dk. 55 Sequeirra, Dk. 60 Alpaslan Öztürk, Dk. 61 Hasan Kılıç, Dk. 87 Erdem Çalık (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Eze, Dk. 45+2 Del Valle (Siltaş Yapı Pendikspor)
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Pendikspor 4-0 Malatyaspor'u Yendi - Son Dakika
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