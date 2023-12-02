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Pendikspor-Galatasaray maçıyla Süper Lig'de bir ilk yaşanacak - Son Dakika

Pendikspor-Galatasaray maçıyla Süper Lig'de bir ilk yaşanacak

Galatasaray'ın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacağı mücadele Süper Lig tarihinde bir ilke sahne olacak. İki takım lig tarihi boyunca ilk kez kozlarını paylaşacak.

02.12.2023 - 14:02,  Güncelleme: 14:22
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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19:00'da başlayacak mücadele Süper Lig tarihinde de bir ilke sahne olacak.

İLK KEZ LİGDE KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.

SON 3 MAÇTA ZAHA SAHNE ALDI

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı. Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı. Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

ERENCAN TARİH YAZABİLİR

Süper Lig'deki son üç maçında da ağları havalandıran Pendikspor santrforu Erencan Yardımcı (3 gol), Cenk Tosun'dan (19 yıl 279 gün; Mart 2011) bu yana üst üste dört karşılaşmada gol atan en genç oyuncu olabilir (21 yıl 301 gün).

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor-Galatasaray maçıyla Süper Lig'de bir ilk yaşanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendikspor-Galatasaray maçıyla Süper Lig'de bir ilk yaşanacak - Son Dakika
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