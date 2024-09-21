Pendikspor, Gençlerbirliği\'ne 1-0 Kaybetti

1'İNCİ Lig'in 6'ncı haftasında Pendikspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.
Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken konuk ekip, 48'inci dakikada Mete Kaan Demir'in golüyle mücadeleyi kazandı.
Bu sonuçla Ankara temsilcisi puanını 11'e yükseltirken; ev sahibi Pendikspor ise 9 puanda kaldı.
Ligin 7'nci haftasında Pendikspor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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