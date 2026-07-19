Pendikspor, Kayserispor\'u 2-1 yendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 2-1 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaştı.
Pendikspor, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
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