Stat: Pendik
Hakemler: Ümit Öztürk, Selahattin Altay, Abdülhamit Söyler
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Welinton (Dk. 46 Tarık Tekdal), Sequeira, Mesut Özdemir (Dk. 90+2 Alpaslan Öztürk), Hasan Kılıç, Kappel (Dk. 69 Del Valle), İbrahim Akdağ (Dk. 77 Bekir Karadeniz), Enes Keskin (Dk. 69 Topalli), Eze
Sakaryaspor: Szumski, Volkan Eğri (Dk. 74 Alparslan Demir), Oğuzhan Çapar, Kahraman Demirtaş (Dk. 90+2 Özgür Çoban), Bülent Uzun (Dk. 85 Yusuf Karakuzu), Totre, Saint-Louis (Dk. 86 Uğurhan Uğurlu), Muhammed Ertürk, Aabid, Mamadou, Fernando
Goller: Dk. 21 (Penaltıdan) ve 45+5 Eze, Dk. 45+2 Kappel (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 İbrahim Akdağ, Dk. 40 Enes Keskin, Dk. 57 Kappel, Dk. 62 Sequeira, Dk. 75 Gökcan Kaya (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 64 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor)
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Sakaryaspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
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