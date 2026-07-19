Pendikspor'un Hazırlık Maçındaki Galibiyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendikspor'un Hazırlık Maçındaki Galibiyeti

Pendikspor\'un Hazırlık Maçındaki Galibiyeti
19.07.2026 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendikspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek Erciyes'te yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

1'İNCİ Lig takımlarından Pendikspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden 1'inci Lig takımlarından Pendikspor ile 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Pendikspor karşılaşmadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Pendikspor'un gollerini Thuram, Kayserispor'un golünü ise Ataol kaydetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Pendikspor, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor'un Hazırlık Maçındaki Galibiyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim
MASAK’tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası
5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya’yı tedirgin edecek uyarı 5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

22:14
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
22:01
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 22:19:19. #7.12#
SON DAKİKA: Pendikspor'un Hazırlık Maçındaki Galibiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.