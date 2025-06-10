Pep Guardiola'dan ayakta alkışlanacak Gazze sözleri - Son Dakika
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Spor

Pep Guardiola'dan ayakta alkışlanacak Gazze sözleri

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Pep Guardiola\'dan ayakta alkışlanacak Gazze sözleri
10.06.2025 10:49
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Pep Guardiola\'dan ayakta alkışlanacak Gazze sözleri
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Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, İsrail'in Gazze'deki soykırımına kayıtsız kalmadı. Guardiola, ''Gazze'de yaşananlar ideolojik bir şey değil. Sen haklısın, ben haksızım yarışı da değil. 4-5 yaşında çocukların bombardımanda ya da artık hastane olmayan bir hastanede öldüklerini görüyoruz'' dedi.

İngiliz devi Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmadı. Guardiola kendisi için düzenlenen törende Gazze için yaptığı konuşmayla büyük alkış aldı. Geçtiğimiz günlerde İtalyan teknik adam Roberto Mancini, azze'de yaşanan insani krize karşı Instagram hesabından bir video mesaj paylaşmıştı.

GUARDİOLA'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Mancini'nin ardından bu kez de Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'dan Gazze'yle ilgili bir açıklama geldi. Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı alan Pep Guardiola, törende kısa bir de açıklama yaptı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Pep, İsrail'in zulmünün ideolojik bir şey olmadığını söyledi. Guardiola, "4-5 yaşında çocukların bombardımanda ya da artık hastane olmayan bir hastanede öldüklerini görüyoruz" dedi.

Pep Guardiola'nın Gazze mesajı şöyle;

"Gazze'de gördüklerimiz bana acı veriyor. Bu bir ideoloji meselesi değil. Bu 'Ben haklıyım, sen haksızsın' meselesi de değil. Belki 4 yaşındaki çocukların bir bombayla öldürülmesini ya da artık hastane bile olmayan yerlerde hayatlarını kaybetmelerini izlediğimizde, 'Bu bizim meselemiz değil' diye düşünüyoruzdur. Tamam, böyle düşünebiliriz ama dikkatli olun. Bir sonraki olay bizimle ilgili olacak. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde çocuklarımız tehlikede olacak.

Üzgünüm ama bu kabus başladığından beri her sabah çocuklarım Maria ve Valentina'yı gördüğümde Gazze'deki bebekleri hatırlıyorum ve çok korkuyorum. Belki orada yaşananlar şu an bize çok uzakmış gibi geliyor ve 'Biz ne yapabiliriz?' diye sorabilirsiniz. Aklıma bir hikaye geliyor.

Bir ormanda yangın çıkmış. Tüm hayvanlar korkmuş şekilde ormandan kaçıyor, çaresiz, eli kolu bağlı ama küçük bir kuş denize gidip geliyor, gidip geliyor… Gagasında su damlaları taşıyor. Bir yılan ona gülerek soruyor: 'Neden böyle yapıyorsun kardeşim? Yangını asla söndüremezsin.'

Kuş cevap veriyor: "Ben sadece üzerime düşeni yapıyorum." O küçük kuş, yangını söndüremeyebilir ama hiçbir şey yapmamayı reddediyor.

Dünyanın bize çoğu zaman 'Fark yaratamayacak kadar küçüksün' dediği bir yerde, bu hikaye bana bir kişinin gücünü hatırlatıyor. Bu büyüklükle ilgili değil bu bir tercih meselesi. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan özellikle de en önemli anlarda susmamayı ve bir şeyler yapmayı seçmelisin."

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Son Dakika Spor Pep Guardiola'dan ayakta alkışlanacak Gazze sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Nafi Aydogan:
    bizim yalakalarda bizeney biz karışmayalım diyorlar 27 1 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    dünyada gazze için ses getiren tepkiler hep müslüman olmayan toplumlardan geliyor. müslüman alemide digerlerine dininden bahsediyor 14 0 Yanıtla
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