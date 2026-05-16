Pereira: Daha Sert Olacağım

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, sezonun son maçında aldıkları 2-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası, "Bir sonraki sezon daha fazlasını isteyeceğim. Daha sert olacağım. Alanyaspor'u üst seviyeye çıkarmaya çalışacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Müsabaka ev sahibi Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Alanya ekibi bu sonucun ardından ligi 37 puanla bitirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Ne yazık ki bugün kazanamadık. Yeterince iyi bir performans gösteremedik. Aslında maça iyi başlamıştık. Oyunu kontrol ettik. Sonra şansın da yardımıyla Meschack ile golü bulduk. İkinci yarıda yediğimiz ilk gol, bütün sezon boyunca çalıştığımız bir pozisyondu. Oyuncular, bu tarz maçlarda iyi motive olamayabiliyorlar. Süper Lig seviyesinde böyle goller yemememiz lazım. Sonrasında penaltı oldu. Büyük ihtimalle karar doğruydu. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Geriye düşünce sistemi değiştirdik. Golü bulmaya çalıştık. Kazanmak için yeterince iyi değildik. Önümüzdeki sezon daha iyi olmaya çalışmalıyız. Hatalarımızdan ders almalıyız. Şimdi dinlenme vakti. Bir sonraki sezon daha fazlasını isteyeceğim. Daha sert olacağım. Alanyaspor'u üst seviyeye çıkarmaya çalışacağım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Genel olarak iyi performans gösterdiler. İlk kez profesyonel bir ekipte bütün sezon boyunca takımın başında görev aldım. Çok fazla galibiyetimiz yok. Çok fazla beraberliğimiz var. Bu beraberliklerin bazıları adil değildi. Yönetim ve başkana teşekkür ediyorum. Bana karşı çok sabırlı davrandılar. Süper Lig'de çok fazla takımın hocası değişti ama yönetim bana sabır gösterdi. Sürece güvendiler. Geçen sezona göre daha iyi bir yerde sezonu bitirdik. Önümüzdeki dönem için odaklanmamız lazım" diye konuştu. - İSTANBUL