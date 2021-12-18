Pereira'nın derbi planları bozuldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'dan gelen haberle yıkıldı. Sol arka adalesinde 1-2 derece arası zorlanma tespit edilen 22 yaşındaki futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak.

ADANA DEMİRSPOR MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK

Sabah'ın haberine göre, Ferdi Kadıoğlu liginikinci yarısının ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasıyla da sahalara dönecek. Bu gelişmeyle Pereira'nın derbi planı altüst oldu. Portekizli hoca, en güvendiği isim olan Ferdi'nin yokluğunda tüm stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalacak.

FORMAYA EN YAKIN İSİM OSAYI SAMUEL

Deneyimli çalıştırıcı, maça dörtlü veya üçlü savunmayla çıkıp çıkmayacağına henüz karar vermedi. Ferdi'nin sakatlığı sonrası formaya en yakın isim Osayi- Samuel, alternatifi ise Sangare. Öte yandan gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, dünkü antrenmana katılamadı. Demokratik Kongolu futbolcunun büyük ihtimalle derbide takımdaki yerini alacağı belirtildi.