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Pereira'nın derbi planları bozuldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç - Son Dakika

Pereira'nın derbi planları bozuldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç

18.12.2021 17:16
Pereira'nın derbi planları bozuldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç

Fenerbahçe'de sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun takıma döneceği maç belli oldu. 3 hafta sahalardan uzak kalacak sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu, sezonun ikinci yarısında oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasıyla formasına kavuşacak. Beşiktaş derbisi öncesi kritik bir kayıp yaşayan Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira, tüm oyun planını yeniden gözden geçirecek. Buna göre sarı-lacivertlilerde Ferdi'nin yerine derbide, Nazım Sangare ya da Osayi Samuel forma giyecek.

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'dan gelen haberle yıkıldı. Sol arka adalesinde 1-2 derece arası zorlanma tespit edilen 22 yaşındaki futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak.

ADANA DEMİRSPOR MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK

Sabah'ın haberine göre, Ferdi Kadıoğlu liginikinci yarısının ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasıyla da sahalara dönecek. Bu gelişmeyle Pereira'nın derbi planı altüst oldu. Portekizli hoca, en güvendiği isim olan Ferdi'nin yokluğunda tüm stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalacak.

FORMAYA EN YAKIN İSİM OSAYI SAMUEL

Deneyimli çalıştırıcı, maça dörtlü veya üçlü savunmayla çıkıp çıkmayacağına henüz karar vermedi. Ferdi'nin sakatlığı sonrası formaya en yakın isim Osayi- Samuel, alternatifi ise Sangare. Öte yandan gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, dünkü antrenmana katılamadı. Demokratik Kongolu futbolcunun büyük ihtimalle derbide takımdaki yerini alacağı belirtildi.

Pereira'nın derbi planları bozuldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç

Adana Demirspor, Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pereira'nın derbi planları bozuldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pereira'nın derbi planları bozuldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç - Son Dakika
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