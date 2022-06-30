Performans öğrencileri yarışmalara hazırlanıyor - Son Dakika
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Performans öğrencileri yarışmalara hazırlanıyor

30.06.2022 00:58
Performans öğrencileri yarışmalara hazırlanıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan spor kompleksinde yüzme eğitmenleri öncülüğünde Kulalı öğrenciler yarışmalara hazırlanıyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan spor kompleksinde yüzme eğitmenleri öncülüğünde Kulalı öğrenciler yarışmalara hazırlanıyor. Aralıksız devam eden yüzme kurslarının yanı sıra 45 performans öğrencisi de ülke genelinde yarışmalara katılmak ve ilçeye kupa ile madalya kazandırmak için antrenmanlara devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle memleketi Manisa'nın Kula ilçesine kazandırılan spor kompleksinde çeşitli branşlarda kurslar devam ediyor. Hem eğitim öğretim yılı boyunca hem de yaz tatili boyunca farklı branşlara ara vermeden devam eden kurslardan biri olan yüzme kursunda da yüzlerce Kulalı öğrenci yüzmeyi öğreniyor. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde toplamda 2 bin öğrenci yüzme kursunu tamamlarken, şu an aktif olarak 225 öğrenci de yüzme eğitimlerine devam ediyor. 12 ders olarak toplam 3 hafta süren eğitimler çerçevesinde Kula'da yaklaşık 5 bin öğrenciye yüzme kursu verilmesi hedefleniyor.

Madalya ve kupa kazandırmak için çalışıyorlar

Öte yandan proje haricinde performans öğrencileri için ayrı bir kurs programı düzenleyen yüzme eğitmeni Burak Güneş, kursu üstün başarıyla tamamlayan 45 öğrenciyi ülke genelinde düzenlenecek olan yüzme yarışmalarına hazırlıyor. Atlama, dalış, su üzerinde kalma ve çeşitli yüzme şekilleriyle öğrencileri yarışmalara hazırladıklarını dile getiren Güneş, "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi olan Manisa'nın Kula ilçesinde yüzme eğitmenliği yapmak benim için çok büyük bir onur. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesindeki 5 bin hedefimizle son hızla çalışmaya devam ediyoruz. Bunun dışında 45 tane performans sporcumuz var. Günde yaklaşık 2 saat antrenman yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunu çok iyi bir şekilde alacağımıza inanıyorum. Çok yetenekli çocuklarımız var. Ayrıca su topu branşında da etkili olmaya çalışıyorum. Zamanla bu spor kompleksinde daha iyi şeyler yapıp, daha güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Güneş ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun daveti üzerine Kula ilçesinde 5-18 yaş arası tüm gençleri spor kompleksinde devam eden yüzme kurslarına davet etti.

45 kişilik performans öğrencilerinden biri olan Zehre Beste Çetin ise, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "2 aydır hocamız eşliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bakan amcamıza teşekkür ediyoruz böyle bir havuzu bizimle kavuşturduğu için. Lisanlarımız da çıktı. En yakın zamanda yarışmalara gideceğiz. Öğretmenimiz Burak hocayla yarışmalara hazırlanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yarışmalarda derece yapabilmek için günde 2 kilometre yüzdüklerini söyleyen performans sporcusu Abdullah Yiğit Zobudoğuş, "Öncelikle Bakan amcamıza teşekkür ediyoruz. Burada bizi yüzdürebilmek için elinden gelen her şeyi yapmış. Öğretmenimizle yarışmalara hazırlanıyoruz. Günde 2 saat olmak üzere toplam 2 kilometre yüzerek antrenman yapıyoruz. İnşallah Burak hocamızın yüzünü kara çıkartmayacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (3) Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (3) Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (2) Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (2)
Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Performans öğrencileri yarışmalara hazırlanıyor - Son Dakika

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