Performansıyla dikkat çeken Jelert uzatma anlarında kabusu yaşadı

İngiltere FA Cup 4. turunda Southampton ile Leicester City karşı karşıya geldi. St. Marys Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Southampton, 2-1 kazanarak üst tura çıktı.

SOUHAMPTON LARIN İLE TURLADI

Southampton, Beşiktaş'ın eski yıldızı Cyle Larin'in 45+1'de penaltıdan attığı golle öne geçti. Leicester bu gole 52. dakikada Oliver Skipp ile karşılık verdi. Uzatmalara giden müsabakanın 109. dakikasında sahneye çıkan James Bree, Southampton'ı öne geçirdi. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Southampton, rakibini elemeyi başardı.

JELERT PERFORMANSIYLA PARLADI

Galatasaray'dan Southampton'a kiralanan Elias Jelert ilk 11'de başladığı maçta gösterdiği performansla parladı. Mücadelede 4 top kapan, 3 pas arası yapan Danimarkalı sağ bek, 2 kez de kilit pas attı.

DANİMARKALI OYUNCU TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADI

İyi oyununu sürdüren 22 yaşındaki yıldız isim, 103. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşayarak yerini James Bree'ye bıraktı. Daha önce sakatlığı nedeniyle takımından 2 ay uzak kalan Jelert'in sakatlığının ciddi olabileceği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 11 maça çıkan Jelert, bu maçlarda 1 asist yaptı. Danimarkalı oyuncunun Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.