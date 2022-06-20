Pet şişeyle başladılar, Türkiye birincisi oldular - Son Dakika
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Pet şişeyle başladılar, Türkiye birincisi oldular

20.06.2022 09:46

- Pet şişeyle başladılar, Türkiye birincisi oldular Şırnaklı çocuklar sokaktan topladıkları pet şişelerle Türkiye şampiyonluğuna uzandı Şırnaklı gençler, pet şişe dolu torbalarla rafting geleneğini yaşatarak, çocuklar yıldızlar kategorisinde Türkiye birincisi oldular.

- Pet şişeyle başladılar, Türkiye birincisi oldular

Şırnaklı çocuklar sokaktan topladıkları pet şişelerle Türkiye şampiyonluğuna uzandı

ŞIRNAK - Şırnaklı gençler, pet şişe dolu torbalarla rafting geleneğini yaşatarak, çocuklar yıldızlar kategorisinde Türkiye birincisi oldular.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır gelenek haline getirilen pet şişe dolu torbalarla rafting heyecanı devam ediyor. Sporcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kato Dağı'ndan beslenen buz gibi suda pet şişe toplayıp yaklaşık iki torbaya sığdırdıkları 100 adet pet şişeyle kilometrelerce yol kat etti. 2018 yılında kurulan Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü geleneksel tekniklerle yaptıkları ekipmanla rafting dalında Türkiye birinciliğine kadar uzandı.

10-12 Haziran'da Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılan okul sporları Türkiye şampiyonasında yıldızlar kategorisinde karma Türkiye birincisi olan Şırnaklı çocuklar, Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalara başladı. Hem bot hem de pet şişe dolu torbalarla antrenman yapan sporcular, yarışmalarda birincilik için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sporculardan Volkan Gökçe, "Pet şişe dolu torbalarla rafting geleneğini yaşatıyoruz. Daha önce ağabeylerimiz yapıyordu. Şimdi biz yapıyoruz. Türkiye birincisi olduk. Birinciliğimizi bu pet şişelere borçluyuz. Hem eğleniyor hem de antrenmanlar yapıyoruz. Şimdi Hakkari Çukurca ve Van Çatak'ta yarışlara katılacağız. Ekipman sıkıntımız var. Bize destek verilirse daha çok başarı elde edeceğiz" dedi.

Azimli gençler, önümüzdeki aylarda Yozgat Çekerek'te yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor.

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Kaynak: İHA

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