Petkimspor Avrupa\'da 4\'te 4!

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BASKETBOLDA bu sezon ilk kez boy gösterdiği Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) eleme turunu 3'te 3'le geçerek gruplara kalan Aliağa Petkimspor, B Grubu'ndaki ilk maçında Polonya deplasmanında King Szczecin'i 85-80 yendi. Avrupa'da 4'te 4 yaparken ilk deplasmanını da kazanan Petkimspor, grup aşamasına ilk haftada lider başladı. 2021-2022 sezonundan beri dümeninde olduğu Aliağa ekibini Avrupa'ya taşıyan isim olan Antrenör Burak Gören, maçın ardından, "Kulübümle gerçekten gurur duyuyorum çünkü bu bizim için tarihi bir an. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz. Antalya'da BCL elemelerinde inanılmaz bir iş başardık. Beş günde üç eleme maçına çıktık ve hepsini kazandık, bu yüzden gruplara kalmayı hak ettik" dedi.

Gören, "Buralara gelmek kolay olmadı çünkü henüz çok yeni bir kulübüz. Basketbol Süper Ligi'ndeki beşinci yılımızı geçireceğiz, iyi bir seviyedeyiz ve bundan dolayı gururluyuz. Ayrıca tüm oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum çünkü kadromuzda 10 yeni oyuncu var, hepimiz çok sıkı çalışıyoruz. Bu maç bizim için çok önemliydi çünkü dediğim gibi Avrupa kupalarındaki ilk maçımızdı. Dolayısıyla kazandığımız için çok mutluyuz. Son olarak bu maçtan önce çok önemli bir sakatlık yaşadık, genç oyuncumuz Mustafa Kurtuldum idmanda dizinden ciddi şekilde sakatlandı. Bu yüzden galibiyeti Mustafa'ya armağan ettiğimizi ve onu sevdiğimizi söylemek istiyorum. Avrupa kupalarındaki ilk maçımızı kazandık, bu yüzden kulübümüzle, oyuncularımızla ve başkanımızla gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.