Petkimspor Avrupa'da 4'te 4! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Petkimspor Avrupa'da 4'te 4!

Petkimspor Avrupa\'da 4\'te 4!

Aliağa Petkimspor, BCL grup aşamasına lider başlayarak Avrupa'daki ilk maçını kazandı.

02.10.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOLDA bu sezon ilk kez boy gösterdiği Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) eleme turunu 3'te 3'le geçerek gruplara kalan Aliağa Petkimspor, B Grubu'ndaki ilk maçında Polonya deplasmanında King Szczecin'i 85-80 yendi. Avrupa'da 4'te 4 yaparken ilk deplasmanını da kazanan Petkimspor, grup aşamasına ilk haftada lider başladı. 2021-2022 sezonundan beri dümeninde olduğu Aliağa ekibini Avrupa'ya taşıyan isim olan Antrenör Burak Gören, maçın ardından, "Kulübümle gerçekten gurur duyuyorum çünkü bu bizim için tarihi bir an. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz. Antalya'da BCL elemelerinde inanılmaz bir iş başardık. Beş günde üç eleme maçına çıktık ve hepsini kazandık, bu yüzden gruplara kalmayı hak ettik" dedi.

Gören, "Buralara gelmek kolay olmadı çünkü henüz çok yeni bir kulübüz. Basketbol Süper Ligi'ndeki beşinci yılımızı geçireceğiz, iyi bir seviyedeyiz ve bundan dolayı gururluyuz. Ayrıca tüm oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum çünkü kadromuzda 10 yeni oyuncu var, hepimiz çok sıkı çalışıyoruz. Bu maç bizim için çok önemliydi çünkü dediğim gibi Avrupa kupalarındaki ilk maçımızdı. Dolayısıyla kazandığımız için çok mutluyuz. Son olarak bu maçtan önce çok önemli bir sakatlık yaşadık, genç oyuncumuz Mustafa Kurtuldum idmanda dizinden ciddi şekilde sakatlandı. Bu yüzden galibiyeti Mustafa'ya armağan ettiğimizi ve onu sevdiğimizi söylemek istiyorum. Avrupa kupalarındaki ilk maçımızı kazandık, bu yüzden kulübümüzle, oyuncularımızla ve başkanımızla gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Basketbol, Polonya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor Avrupa'da 4'te 4! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:59:11. #1.12#
SON DAKİKA: Petkimspor Avrupa'da 4'te 4! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement