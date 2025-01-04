Petkimspor\'dan Savunma Vurgusu

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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Onvo Büyükçekmece maçının ardından yaptığı açıklamada "Sezon başından beri savunma kimlikli bir takımız" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece 72-67 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören önemli açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri dönemde de hep iyi basketbol oynamaya ve iyi çalışmaya gayret ettiklerini dile getiren Gören, "Sezon içerisinde ilk defa Avrupa Kupası oynuyoruz. Orayı çok iyi yönetebildiğimizi düşünmüyorum. O maçlar arasında çok inişler çıkışlar yaşadık ve bu, bize özellikle ligde birkaç mağlubiyete mal oldu. Hafta içi kendi içimizde çok iyi bir analiz yaptık. Bizim kimliğimizin bu olması lazım. Geçen hafta Galatasaray maçında savunmada maalesef çok kötü görüntülerimiz oldu. Bu hafta onun üzerine yoğunlaştık çünkü biz, sezon başından beri savunma kimlikli bir takımız. Tekrar bunu hatırladık. İlk yanda aslında 42 sayı yememize rağmen, Büyükçekmece'yi kendi sahasında ikinci yanda 67 sayıda tutarak maçı kontrol ettik. O yüzden de her zaman olduğu gibi gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR