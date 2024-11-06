SALON: Enka
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan), Petar Pesic (Sırbistan)
ALİAĞA PETKİMSPOR: Russell 4, Tyree 7, Wright 7, Aldridge 2, Echenique, Van Beck 11, Murat 5, Troy Selim 5, Yavuz 9, Karahan Tuan 2, Kılıçarslan 2, Yiğit Gökay 2
UNICAJA: Perry 2, Barreiro 14, Dedovic 8, Tillie 12, Sima 3, Perez 4, Osetkowski 9, Balcerowski 4, Ejim 12, Kalinoski 16, Carter 9, Kravish 15
1'İNCİ PERİYOT: 18-27
İLK YARI: 22-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-82
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aliağa Petkimspor, 4'üncü hafta mücadelesinde evinde İspanya temsilcisi Unicaja'ya 108-56 mağlup oldu. Maçın ilk periyodunu konuk ekip 9 sayı önde kapattı: 18-27. İkinci çeyrekte farkı açan İspanyol ekibi soyunma odasına 26 sayı önde girdi: 22-48. Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyup maça ağırlığını koyan Unicaja, çeyreği 41 sayı üstün bitirdi: 41-88. Final periyodu sonucunda Unicaja müsabakayı 52 sayı önde tamamladı: 56-108.
Son Dakika › Spor › Petkimspor'un Şampiyonlar Ligi Fişi Kesildi - Son Dakika
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