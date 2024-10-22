Petkimspor'un Zorlu Randevusu

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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, yarın İspanya'da son şampiyon Unicaja ile karşılaşacak.

Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan İzmir temsilcisi, grubun ilk iki müsabakasında Polonya'dan King Szczecin ve Belçika'dan Filou Oostende'yi yendi.

Yarınki rakibi gibi yoluna namağlup devam eden Aliağa Petkimspor, grupta averajla ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında bugün Filou Oostende, King Szczecin'e konuk olacak.