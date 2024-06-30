Spor

Ankara'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı.

Ankara Offroad Spor Kulübü tarafından Çankaya Belediyesine bağlı Mühye köyünde gerçekleştirilen yarışlar sonunda Kenan Özsoy-Harun Deynek birinci, Mehmet Demirel-Fettah Yiğit ikinci, İsrafil Akyüz-Mert Tepe ise üçüncü oldu.

İkinci ayak sonunda Mehmet Demirel-Fettah Yiğit ekibi 37 puanla Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda liderliğini sürdürürken, 25 puanla Ergün Çirkin-Kaan Karaağaç ekibi ise ikinci sırada yer alıyor.