Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Vezirköprü Offroad Yarışı Samsun'da düzenlenecek - Son Dakika
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Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Vezirköprü Offroad Yarışı Samsun'da düzenlenecek

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası\'nın ilk ayağı Vezirköprü Offroad Yarışı Samsun\'da düzenlenecek

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Vezirköprü Offroad Yarışı, 10-12 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek. Samsun Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek yarışta, 32 araç ve 64 sporcu mücadele edecek. Organizasyon, Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına dahil edildi. Yarış, Vezirköprü Çamlık Parkı'nda yapılacak seremoni ile başlayacak ve iki gün boyunca devam edecek. Son gün ise seyirci özel etabında ödül töreni düzenlenecek.

07.05.2024 19:29  Güncelleme: 19:30
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Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Vezirköprü Offroad Yarışı, 10-12 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) tarafından Vezirköprü ilçesinde bu yıl 14. kez düzenlenecek yarışta, 32 araç ile 64 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına dahil edildi.

14. Vezirköprü Offroad Yarışı, 10 Mayıs Cuma akşamı saat 17.30'da Vezirköprü Çamlık Parkı'nda yapılacak seremoni ile başlayacak.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2024 Oyman Atabay sezonunun ilk offroad yarışı, Vezirsuyu Tabiat Parkı bölgesinde koşulacak. İki gün boyunca devam edecek olan mücadele, 11 Mayıs Cumartesi günü Vezirsuyu bölgesinde yer alan 11 kilometrelik 4 etaptan ve 12 Mayıs Pazar günü ise İncesu mevkisinde yer alan 6 kilometrelik seyirci özel etabından oluşuyor.

Organizasyon 12 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de seyirci özel etabında yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Vezirköprü Offroad Yarışı Samsun'da düzenlenecek - Son Dakika

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