Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi birinci oldu

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası\'nda Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi birinci oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağını, Castrol Ford Team Türkiye takımından Red Bull Sporcusu Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi kazandı. Şampiyona, Bodrum ve Milas ilçelerinde belirlenen parkurlarda gerçekleştirildi ve Türkiye ile Fransa, İtalya, Letonya ve Rusya'dan 128 yarışçının katılımıyla gerçekleşti. Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi, genel klasmanda birinci olarak şampiyonluğu elde etti.

28.04.2024 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağını, Castrol Ford Team Türkiye takımından Red Bull Sporcusu Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi kazandı.

Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve iki gün süren şampiyona Milas ve Bodrum ilçesinde belirlenen parkurlarda yapıldı.

Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Şampiyonaya Türkiye ile Fransa, İtalya, Letonya ve Rusya'dan 64 otomobilde 128 kadın ve erkek yarışçı mücadele etti.

Pilotlar, yeşille mavinin iç içe geçtiği Bodrum'un Çamlık, Alazeytin ve Etrim rotalarında yarıştı. Çok sayıda yarış sever de şampiyonayı çocuklarıyla birlikte belirlenen güvenli alanlardan takip etti.

Üç gün süren yarışların genel klasman birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye takımından Red Bull Sporcusu Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi elde ederken, GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul ikinci, Parkur Racing takımından Kerem Kazaz-Corenitn Slyverstre ekibi ise üçüncü sırayı aldı.

Ayrıca Jandarma 185. Yıl özel etabında en iyi zamanı yapan Türkkan-Albayrak, jandarma özel ödülünü de kazanırken, ekip aynı zamanda sınıf 3 birinciliğinin de sahibi oldu.

Pilotlara, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Bodrum Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Engin Başol ve Seha Ergene ile sponsor firma yetkilileri tarafından Be Premium Bodrum Hotel önünde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Petrol Ofisi, Letonya, Türkiye, Fransa, Bodrum, İtalya, Rusya, Milas, Muğla, Spor, Ford, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 20:53:09. #1.12#
SON DAKİKA: Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement