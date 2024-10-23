Peyton Aldridge Haftanın Oyuncusu Seçildi - Son Dakika
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Spor

Peyton Aldridge Haftanın Oyuncusu Seçildi

Peyton Aldridge Haftanın Oyuncusu Seçildi

Aliağa Petkimspor'un Peyton Aldridge, Manisa Basket maçında öne çıkarak 'Haftanın Oyuncusu' oldu.

23.10.2024 11:55
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Aliağa Petkimspor'un forvet oyuncusu Peyton Aldridge, Manisa Basket karşısında sergilediği performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Öne Çıkan Oyuncusu' olarak belirlendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimpor, üçüncü hafta mücadelesinde Manisa Basket'e konuk oldu. İzmir ekibi, rakibini 74-67'lik skorla geçmeyi başardı. Karşılaşmaya ise Aliağa Petkimspor'un forvet oyuncusu Peyton Aldridge'nin performansı damga vurdu. 16 sayı, 7 ribaund ve 1 asistle karşılamayı tamamlayan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Öne Çıkan Oyuncusu' olarak belirlendi. Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Süper Ligi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haftanın Öne Çıkan Oyuncusu: Peyton James Aldridge oldu. Üçlük çizgisinin gerisinden yakaladığı yüksek yüzdeyle takımının en skorer oyuncusu oldu ve Aliağa Petkimspor'un Manisa Basket karşısında 12 sayı geriden gelerek aldığı galibiyette önemli bir rol oynadı" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Peyton Aldridge Haftanın Oyuncusu Seçildi - Son Dakika

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