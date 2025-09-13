Pezzaiuoli: 'Sıfır puandan fazlasını hak ettik' - Son Dakika
Pezzaiuoli: 'Sıfır puandan fazlasını hak ettik'

13.09.2025 23:31
Başakşehir'in direktörü Pezzaiuoli, Beşiktaş maçında daha fazlasını hak ettiklerini vurguladı.

Başakşehir Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli, bugün Beşiktaş karşısında sıfır puandan daha fazlasını hak ettiklerini söyledi.

Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli, "Kolay değildi buraya gelmek. Sadece 2 gün çalıştık. Milli arada çok sakat oyuncumuz vardı. Sadece 11 kişiyle idman yaptık. Oyuncuların moralin yüksek tutmaya çalıştık. Sıfır puandan daha fazlasını hak ettik. İlk yarıda iyi oynadık ama istediğimiz gibi gitmedi Kontralar yakaladık ama sonuçlandıramadık. İkinci yarıda daha dengeli oyun vardı. Elimize fırsatlar geçti yine. Duran toplara çalışmıştık ama ben biraz pasiflikten dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. 1-0'ı bir şekilde bulduk. Bu golle Shomurodov da özgüvenini kazandı. Sonra maç 1-1 oldu. Kemen'in faul beklentisi vardı o golden önce. İkinci gol bizim için kötü oldu. Ortada 40 metreden gelen top savunulması daha kolay ama bir gol yedik ve maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Pezzaiuoli, ayrıca prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Nuri Şahin'in de daha pozitif bir futbol oynayacağına inandığını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

