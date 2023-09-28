Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye PFDK'dan para cezası - Son Dakika

Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye PFDK'dan para cezası

Son Güncelleme: 28.09.2023 18:29

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve kulüp yöneticisi Selahattin Baki'ye hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200'er bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçe ve kulüp yöneticisi Selahattin Baki'ye hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle para cezası verildi.

400 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye "Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle" ayrı ayrı 200 bin TL toplamda 400 bin TL para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Selahattin Baki, Alanyaspor maçının ardından, "İlk 5 hafta konuşmayalım dedik. Bu sene biraz daha futbol konuşulsun dedik. Öyle şeyler oluyor ki, insan bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Szymanski'nin penaltısı verilmedi. %100 gol pozisyonuna giderken takımın atağının kesilmesi. Dzeko ve İrfan Can'a zorlama kartlar. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye nasip olan attığımız nizami golde gereğinden fazla uzun süren VAR araştırması! Ne arandı?Avrupa'daki liglerde VAR incelemesi ortalama ne kadar sürüyor? Bizdeki 3 dakika 44 saniye, 4 dakika 17 saniyelerin ne kadar aslında vahim, yanlış, taraflı olduğunu gözler önüne serecektir. En üst seviyeyi görmüş oyuncularımız, 'Hayretler içindeyiz' dediler. Dün kampta da rakibimizin maçını izledik, niyet farkı... Hakemlerin Türk futbolunu bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor." demişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Selahattin Baki, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye PFDK'dan para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye PFDK'dan para cezası - Son Dakika
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