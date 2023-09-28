Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye PFDK'dan para cezası

NE OLMUŞTU?

Selahattin Baki, Alanyaspor maçının ardından, "İlk 5 hafta konuşmayalım dedik. Bu sene biraz daha futbol konuşulsun dedik. Öyle şeyler oluyor ki, insan bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Szymanski'nin penaltısı verilmedi. %100 gol pozisyonuna giderken takımın atağının kesilmesi. Dzeko ve İrfan Can'a zorlama kartlar. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye nasip olan attığımız nizami golde gereğinden fazla uzun süren VAR araştırması! Ne arandı?Avrupa'daki liglerde VAR incelemesi ortalama ne kadar sürüyor? Bizdeki 3 dakika 44 saniye, 4 dakika 17 saniyelerin ne kadar aslında vahim, yanlış, taraflı olduğunu gözler önüne serecektir. En üst seviyeyi görmüş oyuncularımız, 'Hayretler içindeyiz' dediler. Dün kampta da rakibimizin maçını izledik, niyet farkı... Hakemlerin Türk futbolunu bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor." demişti.