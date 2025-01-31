PFDK'dan Kayserispor'a Cezalar - Son Dakika
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PFDK'dan Kayserispor'a Cezalar

Kayserisporlu Bahoken'e 3 maç men cezası verilirken, kulübe toplamda cezalar kesildi.

31.01.2025 11:23
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor- Kayserispor maçında takım arkadaşı Cardoso'ya tokat atarak kırmızı kart gören Kayserisporlu futbolcu Stephane Bahoken'e 3 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası verdi. Kurul; Beşiktaş'a 918 bin TL, Göztepe'ye 828 bin TL, Fenerbahçe'ye de 525 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:

"Sivasspor Kulübü'nün, 25.01.2025 tarihinde oynanan Sivasspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney alt tribün C ve VIP alt tribün C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübü'nün, 25.01.2025 tarihinde oynanan Sivasspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Stephane Cedric Bahoken'in, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Alanyaspor Kulübü'nün, 25.01.2025 tarihinde oynanan Alanyaspor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 54 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 25.01.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106-107-108-206 ve güney tribün 118-119-120-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray idarecisi Metin Öztürk hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı röportajında yer alan Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına,

Çaykur Rizespor'un, 26.01.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eyüpspor Kulübü'nün, 26.01.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 40 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor Kulübü'nün, 26.01.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt kat tribün C, D, doğu alt tribün C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney misafir 3. kat tribün B3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 525 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan spor toto tribün C, D, E, F, K, M, N, L, maraton üst tribün G, H, I, F, fenerium alt tribün C, D, kuzey tribün K, L, M, C, D, E, maraton alt tribün F, G, H, I, A, B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün üst G, H, O, P numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 360 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Fenerbahçe hakkında, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına,

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç hakkında, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına, karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor PFDK'dan Kayserispor'a Cezalar - Son Dakika

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