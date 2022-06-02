PFDK'dan Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

PFDK'dan Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası

02.06.2022 17:28
PFDK'dan Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Kayserispor'a 107 bin TL, Demir Grup Sivasspor'a ise 89 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Kayserispor'a 107 bin TL, Demir Grup Sivasspor'a ise 89 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 26.05.2022 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 26.05.2022 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 64.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 29.05.2022 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ESKİ KAPALI BATI TRİBÜNÜ B, C, D, E ve YENİ KAPALI DOĞU TRİBÜNÜ B, C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR görevlisi ÖZER EFEM'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- EYÜPSPOR Kulübünün, 29.05.2022 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BODRUMSPOR A.Ş.'nin, 29.05.2022 tarihinde oynanan TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-BODRUMSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.


- İstanbul
YORUMLAR
500
PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Hikmet Karaman dönemi bitti Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Hikmet Karaman dönemi bitti
Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'dan Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası - Son Dakika


Son Dakika
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: PFDK'dan Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement