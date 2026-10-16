PFDK, Kayserispor'a Manisa FK maçı olayları için 140 bin TL para cezası verdi - Son Dakika
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PFDK, Kayserispor'a Manisa FK maçı olayları için 140 bin TL para cezası verdi

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PFDK, Kayserispor\'a Manisa FK maçı olayları için 140 bin TL para cezası verdi
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PFDK, Kayserispor-Manisa FK maçı olayları nedeniyle Kayserispor'a 140 bin TL'lik para cezaları verdi. Kulüp doktoru 3 maç soyunma odası ve yedek kulübesi yasağı ile 30 bin TL alırken, bir görevliye 21 gün hak mahrumiyeti, taraftarlara ise giriş yasağı verildi.

Kayserispor'a, Manisa FK ile oynanan maçta yaşanan olaylardan dolayı PFDK tarafından ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 10 Ekim 2026 günü oynanan Kayserispor-Manisa FK maçında yaşanan olaylardan dolayı Kayserispor'a para cezası ve olaylara karışan isimlere hak mahrumiyeti cezası ile para cezası verdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü'nün, 10.10.2026 tarihinde oynanan Kayserispor -Manisa FK 1. Lig müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 140.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribün Kuzey Alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 140.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi.

TFF ayrıca Kayserispor Kulüp Doktoru ve 4 kulüp görevlisine de ceza verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Okan Akkaya'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 25.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Okan Akkaya'nın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü doktoru Mehmet Karakuş'un, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 3 Resmi Müsabakada Soyunma Odasına ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı ve 30.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Emre Çobanoğlu'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 25.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Erdinç Çelik'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 25.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Mustafa Altun'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 25.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Kaynak: İHA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluKayserisporManisaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: PFDK, Kayserispor'a Manisa FK maçı olayları için 140 bin TL para cezası verdi - Son Dakika
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