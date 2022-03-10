PFDK, Mert Hakan Yandaş ile Puchacz'a ikişer maç ceza verdi - Son Dakika
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PFDK, Mert Hakan Yandaş ile Puchacz'a ikişer maç ceza verdi

10.03.2022 22:18
PFDK, Mert Hakan Yandaş ile Puchacz'a ikişer maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a ikişer maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a ikişer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçtaki hakareti nedeniyle PFDK, Mert Hakan Yandaş'ın 2 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle bir maç men cezası aldı.

Kurul, karşılaşmada taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon üçüncü kez gerçekleştirilmesinin yanı sıra taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Fenerbahçe'yi 196 bin lira parayla cezalandırdı.

Sarı-lacivertli takımın ev sahibi olduğu bir sonraki maçta Migros C, D, L, Fenerbahçe ALT Avis C, F, Spor Toto C, D, L ve maraton üst tribünlerinden H, I bloklarındaki taraftarların elektronik biletlerinin bloke edilmesi yönünde karar alındı.

Toplantıda, kurula sevk edilen kulüp başkanı Ali Koç'un ceza tayinine yer olmadığı kararı çıkarken; yönetici Selahattin Baki'ye ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 lira para cezası verildi.

Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz da aynı maçtaki hakareti nedeniyle 2 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası aldı.

Kurul, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta taraftarların 6. kez neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı siyah-beyazlı kulübe 250 bin lira para cezası verilmesini ve Spor Toto Kuzey alt ve üstle, Baba Hakkı Doğu alt tribünlerindeki bazı bloklardaki Passolig kartlarının bir maçlığına bloke edilmesini kararlaştırdı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'a 157 bin, İttifak Holding Konyaspor'a 125 bin lira para cezası verildi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 1 maç men ve 13 bin lira para cezası alırken, kurul ayrıca sarı-kırmızılı kulübün görevlilerinden Onur Salmaz ile Zülfinaz Vural'ı 15 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü 52, Eyüpspor 24, Adanaspor 16 ve Kocaelispor 28 bin 500 lira para cezası aldı.

PFDK, Beypiliç Boluspor oyuncusu Odise Roshi'ye 3 maç men ve 6 bin 500 lira, Royal Hastanesi Bandırmaspor idarecisi Oktay Karadağ'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira para cezası verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK, Mert Hakan Yandaş ile Puchacz'a ikişer maç ceza verdi - Son Dakika


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