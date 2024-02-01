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PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a da 2 maç men cezası verdi. - Son Dakika
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Spor

PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a da 2 maç men cezası verdi.

PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak\'a 3 ay hak mahrumiyeti, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun\'a da 2 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da 2 maç men cezası aldı. PFDK'nın aldığı bu kararlar sonucunda, Sancak ve Uygun, kulüplerinin maçlarında görev yapamayacaklar.

01.02.2024 20:49
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PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a da 2 maç men cezası verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor, Bülent Uygun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a da 2 maç men cezası verdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a da 2 maç men cezası verdi. - Son Dakika
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