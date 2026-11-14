PGL\'de 6 puanla 6\'ncı sıradaki Osmanelispor, yarın Karamürselspor\'u konuk edecek

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

PGL 6. Grup 5. hafta müsabakasında yarın günü saat 14.00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Osmanelispor Karamürselspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi maçın oynanacağı statta günü ter idmanı ile geçen kırmızı-yeşilli takımda morallerin yerinde olduğu görüldü. Zorlu maç öncesi Osmanelispor 12 takımlı grupta 6 puanla 6'ncı sırada yer alırken, konuk Karamürselspor 1 puanla ligin en son sırasında yer aldı.