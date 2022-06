Pınar Karşıyaka'da Sarıca'dan 3 yıllık imza

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, daha önce tekrar anlaştığı Antrenör Ufuk Sarıca'yla 3 yıllık sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılı kulübe daha önce 2012-2016 yılları arasında Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğu kazandıran, 3 sene önce yeniden göreve geldiği takımı geçen yıl FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıyan Sarıca için KSK Fan Zone'da imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Turgay Büyükkarcı, Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu, Şube Yöneticisi İlker Ergüllü, Genel Menajer Selim Çınar, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Yönetim olarak istikrarlı başarıdan yana olduklarını söyleyen Başkan Büyükkarcı, "Yönetim olarak 4 senedir görevdeyiz ve bunun 3 senesini Ufuk Sarıca'yla geçirdik" dedi.

Ufuk Sarıca yönetiminde daha önce tarihi başarılar yaşadıklarını hatırlatan Büyükkarcı, "Hep üzerinde durduğumuz hedeflerimiz, istikrar, güven, sürdürülebilirlik ve başarı. Bunların 3 tanesini yapınca sonuncusu kolay oluyor. Bunu Ufuk hocamızla daha önce defalarca yaptık. Taraftarın gönlünde taht kurmuş hocamız var. Taraftarımızla var olan bir kulübüz, tüm çalışmalarımız taraftarımızın başını dik tutmak için" diye konuştu. Büyükkarcı, "Yönetici arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Bu ekonomik durumda yaptıkları çok büyük bir iş" şeklinde konuştu.

SARICA: İLK GÜNKÜ GİBİ HEYECANLIYIMPınar Karşıyaka'da toplamda 7 yılı geride bırakan Antrenör Ufuk Sarıca, törende ilk günkü heyecanı yaşadığını dile getirdi. Sarıca, "Burada olmaktan dolayı duyduğum mutluluk ve gururu dile getirmek istiyorum. Karşıyaka benim için hep özel bir yer oldu. Her yönettiğim maçta gururlandım. Şimdi yeni bir planlamayla yeni hayallerin peşinden koşacağımız için sabırsızlanıyorum. Yönetimimize, camiamıza, taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftarın bana gösterdiği sevgi ve güvene minnettarım. Burada 7 seneyi doldurdum ama ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Yeni koşulacak kulvarlar, yeni hedefler ve hayallere koşmak için sabırsızlanıyorum. Vazgeçmek karakterimizde yok" ifadelerini kullandı."DOĞRU KARARLARI VERECEĞİZ"Transferde takımı büyük oranda değiştirmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, "Yeni yapılanma içindeyiz, acele etmeden doğru kararları vermek istiyoruz. Geçen sezon için özeleştiri yapabiliriz çünkü Avrupa için beklentilerimiz ön plandaydı. Sezon içinde sıkıntılar yaşadık. Piyasa çok hızlı başladı. Ben bu kadar senedir antrenörlük yapıyorum ama böyle bir sezon görmedim. 3-4 kulüp çok hızlı hareket ediyor. Camiamızla, taraftarımızla en üstlere rakip olmak için her zaman en doğru kadroyu kurup en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.BÜYÜKKARCI: BÜTÇE GEÇEN SENEYLE AYNIKarşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni sezonda basketbolda bütçelerinin geçen sezonla döviz bazında aynı olduğunu söyledi. Transferde Beşiktaş 'tan guard Kenan Sipahi 'yle anlaşma sağlayan yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı, "Kenan Sipahi'yle ilgili iddia edilen rakamlar kesinlikle doğru değil. Kulüpler genelde bu rakamları açıklamazlar. Açıklamaları doğru olmaz. Genel kurulda açıkladığımız bütçe de taslak bütçe. Çok yüksek olduğu lafları söyleniyor ama geçen senenin döviz bazındaki bütçesiyle aynı. İkincisi bundan algılanan oyuncu bütçesi değil, yarısından fazlası seyahat giderleri. Her sene bir öncekinden daha yüksek bütçeniz olması gerekiyor çünkü enflasyon denilen bir olguyla yaşıyoruz. Bütçeleri döviz bazında değerlendirmek lazım" diye konuştu.BORNOVA'YLA DEVAM

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Ufuk Sarıca'nın imza töreninde Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Bornova Belediyesi Karşıyaka'yla pilot takım anlaşmalarının 5 yıl daha devam edeceğini de vurguladı. Büyükkarcı, " Bornova Belediyesi Karşıyaka'yla 5 yıllık daha sözleşmemiz var. Bu süreçte beraberiz. Son dakika kurulan bir takım olarak sezonu iyi geçirdi. Oradaki tek hedefimiz başarı değil, üst yapıya oyuncu yetiştirmek. Sadece yerli oyuncu değil yabancı oyuncu planlarımız da var" dedi.