Pınar Karşıyaka, Galatasaray'a karşı zorlu bir mücadele verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pınar Karşıyaka, Galatasaray'a karşı zorlu bir mücadele verdi

Pınar Karşıyaka, Galatasaray\'a karşı zorlu bir mücadele verdi

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Galatasaray'a evinde kaybederek bir üst tura yükselmeyi zora soktu. İlk maçı kaybeden Karşıyaka, rövanş mücadelesini kazanması halinde yarı finale çıkacak.

16.05.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 1. maçında Galatasaray'a evinde kaybederek bir üst tura yükselmeyi zora soktu. Sarı-kırmızılılar sahasında oynayacağı müsabakayı kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, play-off çeyrek final 1. maçında Galatasaray'la İzmir'de karşı karşıya geldi. İki takımın yoğun mücadelesiyle yüksek tempoda geçen müsabakanın normal süresi 82-82 bitti ve karşılaşma uzatmaya gitti. Başa baş giden karşılaşmayı sarı-kırmızılılar uzatmanın son saniyelerinde bulduğu sayılarla 96-95 kazandı. Yarın 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda rövanş karşılaşmasına çıkacak olan P. Karşıyaka, rakibine bu kez de yenilmesi durumunda normal sezonu noktalayacak. Yeşil-kırmızılı ekibin galibiyet alması durumunda ise yarı finale çıkan takımı 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak son maç belirleyecek

"Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, çok gergin, sert ve iyi bir maç olduğunu dile getirerek, "İki takım sporcularını da tebrik ediyorum, mücadele üst düzeydi. Ama her şeyden ziyade Vitto'nun sakatlığı bizi çok üzdü. Hastaneye MR'a gitti, umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Maça gelince, Vitto da eksilince belki maçı izleyenler biz oyundan düşeceğiz zannettiler ama sonuna kadar kazanmak için oyundaydık. Bizim sınırlı rotasyondan dolayı, maalesef 45 dakika oynatmak zorunda kaldığımız oyuncular oldu. Uzatmaya gitmeden önce 3-4 hücumu çok kötü oynadık. Hazırlandığımız taraflara hücum edemedik ve maç uzatmaya gitti. Furkan'ın oyun dışı kalmasına rağmen takımım maçın sonuna kadar oyunun içinde kaldı. Anlamadığım nokta şu; bu kadar sert bir maçta Pınar Karşıyaka, 4. çeyrek ve uzatmada sadece iki faul atabilmiş, yani 15 dakikayı sadece 2 faul atışıyla geçirmiş. Rakibimiz 50 üç sayılık atış kullanmış, bu bizim için muazzam. Rakibimizi dışarı püskürtebilmişiz ama daha fazla faul atışı yapmışlar. Sonunda iki de çalınmayan net steps var ki tuhaf şekilde, bence maçın gidişatını belirledi. Ben galibiyetlerinden ötürü Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Salonu hınca hınç doldurup bize destek veren taraftarımıza bize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Ancak en çok bu mücadelelerinden dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Vitto Brown sakatlandı

Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Vitto Brown, devrenin bitimine 5 dakika kala sakatlık yaşadı. Smaca giderken rakibinin yaptığı müdahaleyle yere düşen Brown parkede kısa bir süre hareketsiz kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası boyunluk takılarak hastaneye götürülen Vitto Brown müsabakaya devam edemedi. Yapılan MR sonucunda ABD'li forvetin korkulacak bir şeyinin olmadığı ve yarın oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyebileceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Karşıyaka, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Galatasaray'a karşı zorlu bir mücadele verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:59:12. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, Galatasaray'a karşı zorlu bir mücadele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement