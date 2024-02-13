Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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Spor

Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi

Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas\'ı mağlup ederek Dörtlü Final\'e yükseldi

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı 88-72 mağlup ederek Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e yükseldi. Yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Pınar Karşıyaka, mücadeleye 7-0'lık seriyle başlayarak üstünlüğünü korudu ve galibiyete ulaştı.

13.02.2024 22:37  Güncelleme: 22:38
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Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 13, McCollum 12, Vitto Brown 25, Carey 17, Furkan Haltalı 1, Thomas Akyazılı 6, Hilliard 6, Mert Celep

Galatasaray Ekmas: Walden 9, İsmet Akpınar 2, Buğrahan Tuncer 6, Yeboah 8, McCormack 4, Sadık Emir Kabaca 8, Halilovic 10, Samet Geyik 2, Prepelic 19, Göksenin Köksal 4

1. periyot: 23-14

Devre: 45-37

3. periyot: 74-56

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Ekmas'ı 88-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka, Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e yükseldi. Yeşil-kırmızılı ekip, yarı finalde 16 Şubat Cuma günü Anadolu Efes'le karşılaşacak.

Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Son bölümde aradaki farkı 11 sayıya (23-12) çıkaran ev sahibi ekip, periyodu 23-14 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında yakaladığı 5-0'lık seriyle farkı 14 sayıya (28-14) yükselten Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 35-23 üstün geçti. Konuk takımda Prepelic'in 3 sayılık basketlerine rağmen Pınar Karşıyaka soyunma odasına 45-37 önde gitti.

Üçüncü periyoda McCollum ve Vitto Brown'un basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada Kenan Sipahi'nin basket faulden bulduğu sayılarla 17 sayılık farka ulaştı: 69-52. Ev sahibi ekip periyodu 18 sayı farkla 74-56 önde tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 88-72 galip ayrıldı. İzmir temsilcisi, Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Kaynak: AA

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