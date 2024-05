Pınar Karşıyaka, Galatasaray\'ı geçerek yarı finale yükseldi

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Galatasaray'ı 2-1'le geçerek adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Çok eksik bir takımla mücadele ediyoruz ama biz çok daha diri kaldık." dedi.

Sarıca, maçtan sonra yaptığı açıklamada, kendisini çok gururlu hissettiğini belirterek, "Çok eksik bir takımla mücadele ediyoruz ama biz çok daha diri kaldık 3 maçta da. Kaybettiğimiz ilk maçı da uzatmaya bakarsak eğer hatalarımız olmasa belki orada bitirebilirdik. Bütün seri boyunca söyledim. Çok büyük oynadı oyuncularım. Galatasaray Ekmas'ı da kutlamak istiyorum." dedi.

Galatasaray Ekmas Başantrenörü Yakup Sekizkök de, serinin çok güzel maçlara sahne olduğunu söyledi. Serinin son maçında kendileri açısından iki kötü unsur bulunduğunu aktaran Sekizkök, şöyle konuştu:

"İlki bizim birinci periyot performansımız. Rakibe 15 sayılık fark verdik, Bütün maç bunu geri almak için uğraştık. Son 5 dakikada bir noktaya getirmeyi becerdik ama maalesef duygularımıza hakim olamadık. Yaptığımız basit fauller, üstüne teknik fauller maç tekrar 8 sayıdan 15 sayıya geldi."

Sekizkök, kötü olan ikinci şeyin müsabakada meydana gelen olaylar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Taraftarın tabii ki her salonda olduğu gibi Karşıyaka taraftarının da hakemleri, rakibi baskı altına almak, kendi takımına avantaj sağlamak için her yolu denemesi çok normal. Her salonda oluyor, her taraftan hakkıdır bu. Burada önemli olan yetkililerin kuralları uygulaması. Yani taraftar her zaman bu kuralları esnetecektir, her zaman zorlayacaktır, bu bizde de oluyor, her yerde oluyor. Bu çok normal bir durum. Ben buraya geldiğimde her maçta da çok zevkli bir atmosferde oynanıyor maç, yıllardır böyle, bu salon açıldığı zamandan beri böyle. Ama bu salon artık Karşıyaka'ya küçük geliyor. Karşıyaka'nın basketbol taraftarı doluyor, taşıyor. İçeride belki 6-7 bin kişi vardı bugün. Dışarısı da doluyor taşıyor, demek ki bu salon yetmiyor. ya içeride bu kadar taraftar olunca da tabii ki yetkililer de buna hakim olamıyor. Bu kontrol edilmeli, bunun dışında sıkıntılı bir durum yok."

Hedeflerinin normal sezonda ya da play-off'ta ilk 4'te yer almak olduğunu ancak bunu başaramadıklarını aktaran Sekizkök, "Bu seviyeye de yaklaştığımızı düşünüyorum ama demek ki becerememişiz. Seriyi kapatma şansımız vardı. İstanbul'da elimize bir şans gelmişti, bunu kullanamadık. Bir şansımız daha burada vardı ama bunu da kullanamadık. Bizim için sezon bitti. Şimdi artık önümüzdeki sezonun planlarını yapacağız." dedi.