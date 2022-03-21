Pınar Karşıyaka kendine geldi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka kendine geldi

21.03.2022 11:58
Pınar Karşıyaka kendine geldi

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 2 mağlubiyetle ilk 4 sıra içindeki yerini riske atan Pınar Karşıyaka, deplasmanda düşme hattındaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor önünde hata yapmadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 2 mağlubiyetle ilk 4 sıra içindeki yerini riske atan Pınar Karşıyaka, deplasmanda düşme hattındaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor önünde hata yapmadı. Rakibini 94-67'yle farklı geçen Kaf-Kaf, haftaya lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacağı karşılaşma öncesi 23 maçta 15 galibiyete ulaştı. Deplasmanda kazanmanın güzel olduğunu belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Özellikle 2 maç kaybettikten sonra böyle bir reaksiyon göstererek kazanmak bizi sevindirdi. Basketbolda maçların kağıt üzerinde kazanılması mümkün değil. Herkesin birbirini yenebildiği ligde alınan her galibiyet değerli. Artık üzerine koyarak seri yakalama peşindeyiz" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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