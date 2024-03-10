Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Göksun Öz
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 10, Jaylon Brown 4, Martin 20, Vitto Brown 9, Furkan Haltalı 10, McCollum 31, Thomas Akyazılı 5, Deniz Kılıçlı 4, Mert Celep
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 19, Erdi Gülaslan, Perez 24, Bruinsma 7, Thomas 5, Franke 17, Leon Apaydın, Emircan Koşut 9, Yesukan Onar, Ata Kahraman 6
1. Periyot: 24-21
Devre: 49-40
3. Periyot: 70-59
Beş faulle çıkanlar: 30.35 Thomas Akyazılı (Pınar Karşıyaka), 39.39 Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-87 yendi.
İlk 5'teki oyuncularının tümünün sayı bulduğu Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 13-10 üstün geçti. Konuk ekibin 15-15 beraberliği yakaladığı periyodu Pınar Karşıyaka, 24-21 önde bitirdi.
İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, rakibine sadece 3 sayı şansı verdiği 4 dakikada farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 39-24. Kalan bölümde farkı 17 sayıya kadar (47-30) yükselten ev sahibi ekip, soyunma odasına 49-40 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 59-48 üstün girdiği periyodu 70-59 önde tamamladı.
Son çeyreğin başında aradaki farkı 17 sayıya (78-61) çıkaran ev sahibi ekip, müsabakadan 93-87 galip ayrıldı.
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