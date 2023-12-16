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Pınar Karşıyaka, Reeder Samsunspor'u 82-80 mağlup etti - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Reeder Samsunspor'u 82-80 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 82-80 yenerek galibiyet elde etti.

Pınar Karşıyaka, Reeder Samsunspor\'u 82-80 mağlup etti
16.12.2023 - 20:23,  Güncelleme: 20:54
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SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Umut Özgün Ergün

SAMSUNSPOR: Kyser 6, Bora Satır 2, Crawford 11, Mert Ali Sert 2, Levi 7, Henry 23, Mooney 13, Göktuğ Baş 16

PINAR KARŞIYAKA: Brown 3, Carey Jr 17, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı 7, Thomas Akyazılı 2, Martin 13, Hilliard 15, Brown 16, Mert Celep, Kenan Sipahi 7

1'İNCİ PERİYOT: 12-22

İLK YARI: 30-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-53

5 FAUL: 27.01 Levi, 34.25 Crawford (Samsunspor)

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, deplasmanda Samsunspor'u 82-80 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Samsunspor'dan Seketoure Henry oldu. Bu sonucun ardından Pınar Karşıyaka puanını 21'e yükseltirken, ligin son sırasında bulunan Samsunspor haftayı 14 puanla kapattı. Devre arasında Samsunsporlu taraftarlar deprem bölgelerine gönderilmek üzere sahaya oyuncak, atkı ve kıyafet attılar.

Kaynak: AA
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