İzmir haberi | Pınar Karşıyaka 4'te 4 peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Pınar Karşıyaka, yarın 4'üncü haftanın ilk sınavında Tofaş'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 40, tam 70, VIP 200-300 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda arka adalesinde sakatlık bulunan Kuzminskas forma giymeyecek. Tofaş, ligde bu sezon ilk 3 haftayı 2 galibiyetle geçti. Yeniledikleri kadroyla lige 3 galibiyetle girmenin önemli olduğunu belirten başantrenör Ufuk Sarıca, "Çok güzel bir sezon başlangıcı oldu. Özellikle Galatasaray Nef ve Beşiktaj Emlakjet gibi takımları dış sahada yenmek oldukça önemliydi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde seyircisiz maçta grubun önemli takımlarından AEK karşısında kazanmak bizi ilerisi için umutlandırdı" dedi.

"İYİ BİR SEZON GİRİŞİ OLMASINA RAĞMEN HALA TAM OLARAK HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"

"İyi bir sezon girişi olmasına rağmen hala tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemem" diyen Ufuk Sarıca, "Ayağımızı yere sağlam basarak çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir sezon var. Bizim gibi yeni bir takım sezona 2-3 mağlubiyetle de başlayabilirdi. Bu süreci kaybetmeden geçmek bizim lehimize oldu. Ekibim için sağlıklı ve eksiksiz olarak sezonu sürdürmek önemli diğer bir konu olacak. Oldukça uzun ve sert virajları olan bir maraton var. Tam kadro olarak bu yolu yürüyebilmek gerçekten önemli bir husus. Önümüzde kritik bir Tofaş maçı var. Sezon açılışını taraftarımızın da yapmasını bekliyor, tüm salonu dolu görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.