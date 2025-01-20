PKK/KCK Propagandası Yapan 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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PKK/KCK Propagandası Yapan 6 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli operasyonda, PKK/KCK propagandası yapmaktan 6 şüpheli tutuklandı.

20.01.2025 22:46
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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, YouTube'da yayın yapan "Medya HABER TV" isimli kanalda PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı, milli güvenliğe ve ülkenin toprak bütünlüğüne karşı yoğun şekilde faaliyet yürütüldüğünün belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, YouTube'da yayın yapan "Medya HABER TV" isimli kanalda PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı, milli güvenliğe ve ülkenin toprak bütünlüğüne karşı yoğun şekilde faaliyet yürütüldüğünün belirlenmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Beyoğlu'ndaki haber kanalının, Türk askerlerinin yurt içi ve yurt dışında yaptığı başarılı operasyonlarda kimyasal silah kullandığı yönünde asılsız haber yaptığı da tespit edilmişti.

Kanalın yayınlarında, İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit uygulandığı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere işkence edildiği yönünde haber içeriklerinin de olduğu anlaşılmıştı.

Savcılık, kanalın yöneticileri ve yayıncılarıyla ilgili telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve teknik takip tedbirleri sonucunda örgüt propagandası yaptıkları belirlenen yönetici, 5 sunucu, muhabir ve program yapımcısı olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Ekipler, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor PKK/KCK Propagandası Yapan 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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