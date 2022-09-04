Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Elemeleri'ni 8. sırada bitirdi - Son Dakika
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Elemeleri'ni 8. sırada bitirdi

04.09.2022 16:16
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Elemeleri'ni 8. sırada bitirdi

Plaj Futbolu Milli Takımı, 2023 Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri'nin 7-8'incilik klasman mücadelesinde Almanya'ya 2-1 mağlup oldu ve sekizinci sırada yer aldı.

Plaj Futbolu Milli Takımı, 2023 Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri'nin 7-8'incilik klasman mücadelesinde Almanya'ya 2-1 mağlup oldu ve sekizinci sırada yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Katanya kentinde düzenlenen organizasyonda, milli takımın hanesine yazılan tek gol, rakip takım oyuncusu Metzler'in kendi kalesine attığıyla geldi.

Erkeklerde toplam 13 ülkenin mücadele verdiği ve 5 ülkenin 2023'te Bali'de düzenlenecek oyunlara katılma hakkı elde edeceği elemeleri, milli takım 8. sırada tamamladı.

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Kaynak: AA

Almanya, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Elemeleri'ni 8. sırada bitirdi - Son Dakika

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