Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya 'nın Katanya kentinde düzenlenen organizasyonda, milli takımın hanesine yazılan tek gol, rakip takım oyuncusu Metzler'in kendi kalesine attığıyla geldi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, 2023 Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri'nin 7-8'incilik klasman mücadelesinde Almanya 'ya 2-1 mağlup oldu ve sekizinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Elemeleri'ni 8. sırada bitirdi - Son Dakika

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