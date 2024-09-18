Plaj Voleybolu Balıkesir Etabı Başlıyor

Spor

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı'nda 122 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde organize edilen plaj voleybolu etkinliği 19-22 Eylül tarihlerinde Ayvalık Sarımsaklı düzenlenecek.

2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı'na, 35 ülkeden 61 takım ve 122 sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru, Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı ikilileri, kadınlarda ise Su Şimdim-Ceylin Sayar, Melis Durası-Müge Ocakçı ve Ayşe Dil-Selin Toy ikilisi temsil edecek.